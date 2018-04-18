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Emekliye müjde: Maaşa yansımaya başladı

Emekli olup halen Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşından yapılan yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi 10 Şubat itibariyle kaldırılırken bu ekstra zam maaşlara yansımaya başladı

Emekliye müjde: Maaşa yansımaya başladı

Emekli olup halen Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşından yapılan yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi 10 Şubat itibariyle kaldırılırken bu ekstra zam maaşlara yansımaya başladı

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:17
Emekliye müjde: Maaşa yansımaya başladı
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HALEN Bağ-Kur kapsamında çalışan memur emeklileri, bu ay maaşlarını zamlı aldı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'dan emekli olup halen Bağ-Kur kapsamında çalışanlar da bu zammı bu ay aldıkları maaşlarda görecek.
MAAŞLAR ARTIYOR
SSK ve Bağ- Kur'dan emekli olup kendi işini kuran emekliler, bu yasa sayesinde 87 lira ile 381 lira arasında gelir artışına kavuşacak. Halen en düşük emekli aylığı (Bağ-Kur tarım) 874 lira 19 kuruş. Bu maaşı alan emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline yüzde 10'luk kesinti nedeniyle 786 lira 77 kuruş geçiyor. Kesintinin kalkması sayesinde bu emeklinin eline artık maaşı tam olarak geçecek yani 874 lira 19 kuruş alacak. Böylece emekli 87 lira 42 kuruş gelir artışı elde edecek.
'NİSANDA KESİNTİ OLMAYACAK'
En yüksek emekli maaşı da (SSK) halen 3 bin 814 lira. Bu maaşı alan emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline destek primi kesintisi nedeniyle 3 bin 431 lira 60 kuruş geçiyordu. Kesintinin kalkmasıyla bu emeklinin eline artık her ay 3 bin 814 lira geçecek. Böylece bu emekli 381 lira 40 kuruş gelir artışına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alanların şubat dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden destek primi mart dönemi aylıklarından kesildi. Nisan döneminde ödenecek aylıklarda bu kesinti yapılmayacak.
'KESİNTİLER İADE EDİLİYOR'
Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alanların şubat dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden destek primi şubat aylıklarından peşin olarak kesildiğinden, bu kişilerin mart dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmadı. Kesintinin kaldırılmasıyla bazı emeklilere de iade imkanı doğdu. Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıklarını 3 aylık dönemler itibariyle alanlardan, kesintinin kaldırılmasının maaşa yansıdığı döneme ilişkin aylıklarını almış olanlara iade yapılıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
EmekliBağ-KurMaaş
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