Emekliye müjde

EK ödeme net maaşa ekleniyor. Ocak’ta maaşlarla birlikte ek ödemeler de zamlanacak. Yaklaşık 12 milyon emekli, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Ek ödeme tutarı maaşa göre belirleniyor. Düşük maaşlı emeklilerde maaşın yüzde 5'i, diğerlerinde yüzde 4'ü oranında oluyor. Hesaplanan tutar net maaşa eklenerek her ay ödeniyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre 900 liranın altındaki maaşlara, net aylığın yüzde 5'i oranında ek ödeme yapılıyor. Daha yukarıdaki ücretlerde ise ek ödeme oranı yüzde 4. Ek ödeme maaş üzerinden belirlendiğinden, net aylık yükseldikçe ek ödeme de artıyor. Ocak'ta tüm emekliler zam alacak. Ek ödeme de zamlanan maaş üzerinden hesaplandığından Ocak ayında yükselecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta yüzde 3.69 zam alacak. 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşmazsa, memur emeklilerine de yüzde 4 zam yansıtılacak. Böylece net maaşlar yükseleceğinden, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemeler de artacak.

E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLEBİLİYOR

Pek çok emekli bankaya yatan tüm parayı maaşları olarak biliyor. Bu nedenle de ek ödeme konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Oysa hesaba yatan paranın içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. E-devlet şifresiyle hesaba girildiğinde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşılıyor. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.