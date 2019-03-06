Emekliye müjde! En az yüzde 5 zam...

YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.

Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak.

6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya koyacak.

Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.

Bunun üstüne çıkılıp çıkılmayacağını ise enflasyon verileri gösterecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılıyor.

Bu kapsamda Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 oranında artırılan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine,

Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.

Ocak artışları yüzde 10.73 olan memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 5 oranında zam alacak, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa farktan yararlanacak.