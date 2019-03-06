YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.
Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak.
6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya koyacak.
Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.
Bunun üstüne çıkılıp çıkılmayacağını ise enflasyon verileri gösterecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılıyor.
Bu kapsamda Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 oranında artırılan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine,
Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.
Ocak artışları yüzde 10.73 olan memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 5 oranında zam alacak, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa farktan yararlanacak.
Emekliye müjde! En az yüzde 5 zam...
2 milyonu aşkın memur emeklisine temmuzda yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon farkının oluşması durumunda bu oran daha da artabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılacak
YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.