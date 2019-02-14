Emekliye müjde! 3 bin 376 lira avans...

EMEKLİ maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 62 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 62 lira. Avansın bağlanacak aylığın birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

TAKSİTLE ÖDENECEK

Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Bu konuda gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Halen en düşük emekli aylığı bin 125 lira 48 kuruş. Buna göre, emekliler en az 3 bin 376 lira 44 kuruş avans alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Halen bankadan kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşılaşıyor.

RE'SEN EMEKLİLİĞE MAHKEME FRENİ

Yargıdan, kamudan haksız yere re'sen emekli edilenlere müjdeli haber geldi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kabul edilebilir bir gerekçe olmadan re'sen emekliye sevk edilme işlemini iptal etti. Mahkeme, kurumun çalışanın iş yapmadığına yönelik iddialarının belge ve bilgiye dayanmadığına dikkat çekerek bu koşullarda emekliliğin gerçekleşemeyeceği mesajını verdi.