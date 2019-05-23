Emekliye memura ikramiye ve zam!

BU yaz, başta memurlar olmak üzere hem emekli sandığı emeklileri, hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çok önemli gelişmeler yaşanacak. Temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşlarına zam yapılacak, ardından da ağustos ayında toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaş alacaklar. Emekliler toplamda 2 bin liralık ikramiyelerini almış olacaklar.

ÖNCE İKRAMİYE

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Yılın ilk ikramiyesi maaşı ne olursa olsun tüm emeklilerin hesabına yatırılacak. İkramiyeler için bir müracaat etme mecburiyeti gerekmiyor.



ZAM AYI TEMMUZ

Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında zam alacaklar. Sadece bu zam değil oluşacak 6 aylık enflasyon da fark olarak maaşlara eklenecek. Bu oranın yüzde 6'yı bulması da bekleniyor. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödemelerinin tutarları da artacak.



ENFLASYON ARTIŞI

Memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek.



TOPLU SÖZLEŞME

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Ağustosta 3 milyon memuru ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri de yapılacak. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek.



438 TL AILE YARDIMI

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278.69, 0-6 yaş çocuk için 65.30, 6 yaş üstü çocuk için 32.65 lira veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az eş için 292.62, 0-6 yaş arası çocuk için 68.56, 6 yaş üstü çocuk için 34.28 liraya çıkacak. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361.18 lira ek ödeme alabilecek. Yüzde 5'lik artışa göre; eş yardımı 292.62, 0-6 yaş çocuk parası 68.56, 6 yaş üstü çocuk parası 34.28 liraya çıkacak. Eğer temmuz zammı yüzde 7 olursa da eş yardımı 298.20 lirayı bulacak.



TEMMUZDA ZAM

4 27-31 Mayıs:: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.



4 1-5 Temmuz: Memur emeklileri maaşlarını alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.



4 3 Temmuz: Emeklilerin zam oranı belli olacak. 4 17-26 TEMMUZ: SSK'lılar zamlı maaşlarını alacak. 4 25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur'lulara zamlı maaşları ödenecek.



AĞUSTOSTA BİN TL

4 5-9 AĞUSTOS: Bin lira bayram ikramiyesi verilecek. 4 1-30 AĞUSTOS: 3 milyon memur 2 milyon emekli için toplu sözleşme yapılacak



BUNLAR MASADA

Ayda 361 TL aile yardımı



Emekli ikramiyesinde artış



Her ay enflasyon farkı



ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

4 Memur emeklileri: 1-5 Ağustos'ta maaş, ay içinde zam farkı 4 SSK emeklileri: 17-26 Temmuz 4 Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz



İKRAMİYE TAKVİMİ

Mayıs: 1.000 TL

Temmuz: Zam

Ağustos: 1.000 TL (Sabah)