Emekliye güzel haber! Şubat da zam ayı!

12.3 milyon emekli Ocak zamlarını cebine koydu. SSK ve Bağ-Kur'luların aylıklarına yüzde 10.19, memur emeklilerine ise yüzde 10.73 zam yansıtıldı.

Yaklaşık 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine, bu ay da zam var. Bu imkan, geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sağlandı.

FARK HAZİNE'DEN

Düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, Şubat'tan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak.

Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşecek.

Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Yani emeklinin maaşı 660 lira ise bin lira ödenmeye başlanacak, 340 liralık fark Hazine'den karşılanacak.

EFAT EDENİN YAKININA

Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak.

Dul ve yetim maaşı alanların aldıkları maaşlarda da hisseleri oranında artış yaşanacak.

Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak.

Örneğin; emeklinin maaşı 660 lira ise eşine 330, 2 çocuğuna 165'er lira ödeniyordu. Şimdi eşe 500, çocuklarına 250'şer lira ödenecek.