Emekliye güzel haber! Aylık kazanç bin 472 lirayı bulacak

EMEKLİLERE, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 bayram ikramiyesi yolunu açan hükümet, bu ödemenin evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen desteğe engel olmaması için de düğmeye bastı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba teklifin içerisinde yer alan düzenlemeye göre, bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak.

Halen yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği ödeniyor.

Bu desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor.

Gelir sınırı bin 219 lira 34 kuruş. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiyenin hayata geçmesinin ardından, bu ödeme aylık geliri 166,66 lira artırdığından, bazı kişilerin evde bakım desteği gelir sınırı aşıldığı için kesilmişti.

Bakım parası kesilenlere maaş yeniden bağlanacak. Ödenmeyen yardım tutarları da toplu ödenecek. Böylece ikramiye ile aylık avantaj bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97+ 166,66) olacak.



YENİ İŞÇİYE DEVLET TEŞVİĞİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba teklifle istihdam desteği müjdesi geldi.

1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.



Düzenlemeden bazı satır başları şöyle:

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanıyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014'ten sonra kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.

Cep telefonlarının, ÖTV'sini indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.