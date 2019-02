Emekliye güzel haber! 10 destek birden...

6 BİN 62 TL AVANS: Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.



EK ÖDEME: Emekli aylığı bağlananlara, her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor.

Bu ödeme her ay maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Maaşlar arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor.



YILDA 2 KEZ ZAM: SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.



Memur emeklilerinin maaşına da toplu sözleşmede belirlenen oranda artış yansıtılıyor. Ayrıca ekstra artış düzenlemeleri de yapılıyor.



600 TL PROMOSYON: Tüm emekliler bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alıyor. Promosyonda taban tutar maaşa göre 300-375-450 lira.



Bazı bankalar kampanyalarla emeklilere 600 liraya varan ödeme alma yolunu açıyor. Banka tercihi emeklilik başvurusu sırasında yapılabiliyor.



DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Bankalar emekli müşterilere özel düşük faizli kredi kampanyaları gerçekleştiriyor. Emeklinin mevduatına da yüksek faiz uygulamaları yapılıyor.



2 KEZ İKRAMİYE: Emekliler, geçen yıldan itibaren ikramiye hakkına kavuştu. Emekliler, maaşı bağlandıktan sonra yapılan tüm bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 09:34