Emekliye en az bin lira! Bu ay hesaplara yatıyor

EMEKLİ aylıklarında yeni dönem başladı. En düşük emekli aylığı bin lira oldu.

Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'lunun geliri bin liraya tamamlandı.

Emekliler, bin liralık ödemeleri cebine koymaya başladı.

Söz konusu imkan, Ocak ayında Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sağlandı.

Düzenlemeyle, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacağı hükme bağlandı.

Bu düzenleme, bu aydan itibaren emeklilere yansıtıldı.

Yani artık ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmadı.

Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, bin lira ödenmeye başlandı.

Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri arttı.

Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşti.