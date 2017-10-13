Emekliye ek ödeme

YAKLAŞIK 12 milyon emekli vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Ek ödeme tutarı maaşa göre belirleniyor ve net maaşa eklenerek her ay ödeniyor. Maaş arttıkça ek ödeme de yükseliyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Ek ödemeler düşük maaşlı emekliler için yüzde 5, diğerleri için ise yüzde 4 oranında belirleniyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Buna göre 900 liranın altındaki maaşlara, net aylığın yüzde 5'i oranında ek ödeme yapılıyor. Takvim'in haberine göre, daha yukarıdaki ücretlerde ise ek ödeme oranı yüzde 4. Ek ödeme maaş üzerinden belirlendiğinden, net aylık yükseldikçe ek ödeme de artıyor. Ocak'ta tüm emekliler zam alacak. Ek ödeme de, zamlanan maaş üzerinden hesaplandığından Ocak ayında yükselecek.

HESAP NASIL YAPILIYOR?

Bir örnek vermek gerekirse;

Halen net maaşı 3 bin lira olan emekli, bu maaşının yüzde 4'ü oranında yani 120 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline ayda 3 bin 120 lira geçiyor.Yani emeklinin eline geçen 3 bin 120 liranın 3 bin lirası net maaş, 120 lirası da ek ödeme. Eğer Ocak zammı yüzde 5 olursa, emeklinin maaşı 3 bin 150 lira olacak. 3 bin 150 lira üzerinden yüzde 4'lük ek ödeme hesaplanacak. Bu da 126 lira olacak. Emeklinin eline Ocak'ta net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 276 lira geçecek.

KAFALAR KARIŞMASIN

Emekliler pek çoğu bankaya yatan parayı maaşları olarak biliyor. Bu nedenle de ek ödeme konusunda kafa karışıyor. Oysa bankaya yatan ödemenin içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Bunu öğrenmek de çok kolay. E-devlet şifresiyle hesaba girildiğinde maaş bilgisi bölümünde bordro benzeri bir sistemle karşılaşılıyor. Burada emeklinin net maaşı ve ek ödemesi ayrı ayrı gösteriliyor.

İŞTE MAAŞ HESABI

Net maaş = 3.000 TL

Ek ödeme = 3.000 x % 4 : 120 TL

Bankaya yatan = 3.000 + 120 = 3.120 TL

OCAK ZAMMI YÜZDE 5 OLURSA

Net maaş 3.000 + % 5 zam = 3.150 TL

Ek ödeme: 3.150 x % 4 = 126 TL

Bankaya yatan: 3.150 + 126 = 3.276 TL

Net maaş zammı = 150 TL

Ek ödeme zammı = 6 TL

Toplam artış = 156 TL.