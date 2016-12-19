Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Emekliye ek ikramiye için 1 yıl süre

30 yılı aşkın hizmet süresi olan memur emeklileri ek ikramiye için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmazsa hakkını kaybedecek, açılmış davalar düşecek

Emekliye ek ikramiye için 1 yıl süre

30 yılı aşkın hizmet süresi olan memur emeklileri ek ikramiye için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmazsa hakkını kaybedecek, açılmış davalar düşecek

19 Aralık 2016 Pazartesi 07:01
Emekliye ek ikramiye için 1 yıl süre
banner404
GEÇMİŞTE emekli olan veya ölen memurların hak sahiplerine 30 yılı aşan hizmet süreleri için ikramiye ödenmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Sayıları 408 bini bulan kişilerin 30 yılı aşan emekli ikramiyesini alabilmek için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce bu konuda açılmış davalar ise düşecek.
Konuyla ilgili düzenleme, TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısıyla gerçekleştirilecek. Memurlarda emekli ikramiyesinde 30 yıl tavanı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine 7 Ocak 2015 tarihinde kaldırıldı. Bu tarihten sonra emekli olanlar, yıl sınırı olmaksızın, kaç yıl hizmetleri bulunuyorsa o süre üzerinden emekli ikramiyesi almaya başladılar. 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlar ise geçmişte 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunduğu halde, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi aldıklarını, 30 yılı aşan ikramiyelerin kendilerine de ödenmesini talep ettiler. Ödemeleri yapan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesi gereği başvuruları reddetmesi üzerine açılan davalar kurum aleyhine sonuçlanmaya başladı. SGK, geçmişe doğru ödemeleri, emekli olunan tarihteki maaş üzerinden yapınca bu kez yeniden davalar açıldı. Mahkemeler vatandaşı haklı bularak enflasyon karşısında eriyen emekli ikramiyelerinin güncel rakamlar üzerinden ödenmesine hükmetti.

7.500 TL 3 AY İÇİNDE ÖDENECEK
SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını üç ay içinde ödeyecek. Kalan tutar bir yıl sonra ödenecek.

DAVALAR DÜŞECEK
Mahkemeler, açılmış davalarda “davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına” karar vererek, davaları düşürecek. Yargılama giderleri SGK üzerinde bırakılacak. Avukatlara ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemelerin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. 60 bin dolayında dava açılmıştı.

TUTARA ENFLASYON FARKI YANSIMAYACAK
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)n çok ağır emekli ikramiyesi ödemeleriyle karşı karşıya kalma riski ortaya çıkınca, yasal düzenleme gündeme getirildi. Düzenleme uyarınca, geçmişte emekli olanların 30 yılı aşan hizmetleri için emekli ikramiyeleri, “görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden” yapılacak. Örneğin 2000 yılında 67 yaşında emekli olan bir öğretim görevlisi, 45 yıl hizmeti bulunuyorsa, bu kişiye veya hak sahiplerine, 2000 yılındaki katsayılar üzerinden15 yıllık ikramiye ödenecek. Düzenlemeye göre bu tutara enflasyon farkı yansıtılmayacak. Yakın zamanda emekli olanların ise daha az kaybı söz konusu olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TBMMSGKAnayasa Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim