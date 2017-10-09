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Emekliye çifte zamla 221 lira

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 3 formül konuşulurken; ek ödeme de artacak. Çifte zam, gelirde 221 liraya varan artış getirecek

Emekliye çifte zamla 221 lira

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 3 formül konuşulurken; ek ödeme de artacak. Çifte zam, gelirde 221 liraya varan artış getirecek

09 Ekim 2017 Pazartesi 08:34
Emekliye çifte zamla 221 lira
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EMEKLİLERİN zam ayı adım adım yaklaşıyor. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Eylül itibariyle gerçekleşen enflasyon verileri ise ipuçlarını veriyor. Uzmanlara göre; zam oranı için yüzde 3, yüzde 3.5 ve yüzde 5.01 olmak üzere 3 formül gündemde. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek. 
NASIL DEĞİŞECEK? 
Halen en yüksek maaş 4 bin 240 lira. Bu maaşı alana her ay 169 lira da ek ödeme veriliyor. Yani ek ödemeyle birlikte emeklinin eline 4 bin 409 lira geçiyor. Eğer zam oranı yüzde 3 olursa, Ocak'ta net maaş 4 bin 367 liraya, ek ödeme de 174 liraya yükselecek. Böylece emeklinin geliri 132 lira artışla 4 bin 541 liraya ulaşacak. Ocak zammı yüzde 3.5 olursa; net maaş 4 bin 388 liraya, ek ödemeyle birlikte gelir de 4 bin 563 liraya çıkacak. Takvim'in haberine göre, emeklinin gelirinde bu formüle göre 154 lira artış yaşanacak. Zam oranının yüzde 5.1 olması halinde de net maaş 4 bin 452 liraya, ek ödeme de 178 liraya ulaşacak. Emeklinin eline bu durumda aylık 4 bin 630 lira geçecek. Yaşanacak artış 221 lirayı bulacak.
MEMURLARIN MAAŞI 108-417 TL ARTACAK
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşı ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer Ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 4 zamla 2 bin 829 liraya ulaşacak. Böylece bu maaşta 108 liralık artış yaşanacak. En yüksek memur maaşı ise halen 10 bin 435 lira seviyesinde. Bu maaş da yüzde 4 zamla 10 bin 852 liraya çıkacak. Buna göre en yüksek memur maaşında da 417 lira artış gerçekleşecek. Ayrıca Ocak'ta 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı alıp alamayacağını 3 Ocak'a açıklanacak verilerle öğrenecek..

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Son Güncelleme: 09.10.2017 08:37
Anahtar Kelimeler:
EmekliE Bağ-KurSSK
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