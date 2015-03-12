Emekliye büyük şok! O para maaşlarından kesilecek

SOSYAL Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaptığı hata emekliye pahalıya mal oluyor. Kurum, binlerce emekliye ‘yersiz ödeme’ yaptığı gerekçesiyle borç yazısı gönderdi. Sözcü'nün haberine göre, maaşlarından kesinti yapılan emekli ise mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

4.933 LİRA BORCUN VAR!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye mektup gönderen emekli A.O, SGK’daki skandalı şöyle anlattı: “1997 yılında Bağ-Kur’dan emekli oldum. S.G.K bana borç bildirimi tebliğ zarfı gönderdi. SGK bana 1997’den beri her ay 3-10 lira gibi fazla ödeme yapmış. Bugüne kadar biriken borcu faiziyle birlikte ve 4 bin 933 lira olarak geri istiyor. Her ay maaşımdan 239 TL kesileceğini söylediler ve şubat maaşımdan da kesmişler.”

İNCE DE BAKANA SORDU

TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle maaş kesintilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e soran CHP’li Muharrem İnce, Türkiye genelinde ‘yersiz ödeme’ ve ‘eksik ödeme’ yapılan emeklilerin sayısının açıklanmasını istedi. İnce’nin bakana yönelttiği sorular şöyle: “Türkiye genelinde maaşlarında ‘yersiz ödeme’ yapıldığı gerekçesiyle borç bildirim belgesi düzenlenen emekli sayısı kaçtır? Bu sayı Yalova’da kaçtır? Türkiye genelinde yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle emeklilerimizden talep edilen toplam para miktarı nedir? Yalova’da emeklilerimize yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle talep edilen para miktarı nedir? Türkiye genelinde maaşlarına ‘eksik ödeme’ yapıldığı gerekçesiyle SGK tarafından ödeme yapılan emekli sayısı kaçtır? Bu sayı Yalova’da kaçtır? Türkiye genelinde eksik ödeme yapılan emeklilerimize sonradan ödenen para miktarı toplamı nedir? Yalova’da bu para miktarı ne kadardır?”

Kaynak: Sözcü