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Emekliye 70 liraya tatil

Emeklilere ucuz seyahat imkanı için işbirlikleri yapan TÜED, Antalya’da her şey dahil günlük 70 liraya tatil yaptırıyor. İsteyenlere 9 taksit fırsatı da sunuluyor

Emekliye 70 liraya tatil

Emeklilere ucuz seyahat imkanı için işbirlikleri yapan TÜED, Antalya’da her şey dahil günlük 70 liraya tatil yaptırıyor. İsteyenlere 9 taksit fırsatı da sunuluyor

18 Ekim 2017 Çarşamba 16:51
Emekliye 70 liraya tatil
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EMEKLİLERE paket turları ile ucuz tatil imkanı sunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), otellerde indirim avantajı da sağlıyor. Pek çok otel ile anlaşma yapan TÜED, üyelerine yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. Bu olanak ile Antalya'da her şey dahil günlük 70 liraya tatil yapmak mümkün. Üstelik isteyene 9 taksit imkanı da var. TÜED Projeler Grup Başkanı Emin Tangören, geçtiğimiz kış emeklilere 5 taksitte 555 liraya tatil fırsatı sunduklarını hatırlatarak, "Yaz kampanyamızda ise 5 yıldızlı otellerde, 650 liraya Alanya'da 4 gece 5 gün, Dalyan'da ise 3 gece 4 gün tatil imkanı sağladık. Kampanyalarımız devam ediyor. Bir tur operatörü ile anlaştık. Derneğimize üye emeklilerimiz Antalya'da her şey dahil 70 liraya tatil yapabilir" diye konuştu. Çeşitli bankaların taksit imkanı sunduğunu da kaydeden Tangören, "İsteyen emekliler 9 taksitte tatillerini ödeyebilir" dedi.
 
YÜZDE 30 İNDİRİM 
İnternet sitelerinde pek çok otelin bulunduğunu anlatan Tangören, "Emeklilerimiz istedikleri otellerden yüzde 30'a varan indirimle yararlanabilir. Kampanyalarda herhangi bir sayı sınırı bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da hesaplı seyahat imkanı için hazırlıklarını sürdürüyor. '1 milyon emekliye ucuz tatil' projesi için turizmcilerle görüşmeler yapılıyor.
 
OCAK ZAMMI 212 TL 
Emekliler 2018'de Ocak ve Temmuz'da olmak üzere 2 kez zam alacak. Memur emeklilerinin Ocak zammı 'yüzde 4 artış ve enflasyon farkı' şeklinde belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını ise 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon gösterecek. Uzmanlar, artışın yüzde 3 ile 5 arasında olmasını bekliyor. Maaşlarda; artış yüzde 3 olursa 127 liraya, yüzde 5 olursa 212 liraya varan zam görülecek. En yüksek emekli maaşı, 4 bin 452 liraya çıkacak. 
 

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Anahtar Kelimeler:
EmekliTatilUcuz Seyahat Imkanı
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