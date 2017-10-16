Emekliye 600 lira promosyon

HEM 11.5 milyon emekli hem de yeni emekliler, promosyon ile ek gelire kavuştu. Emekliler maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken, bazı bankalar fırsatları artırdı. Kimi tutarı 500 liraya kadar çıkardı, kimi otomatik fatura talimatı verenlere 150 liraya varan ek ödeme, kimi ise emekli müşteri getirene 100 lira vereceğini duyurdu. Elektrik faturasında 3 ay yüzde 10 indirim ya da 'ilk fatura ücretsiz' uygulaması yapan da yeni emeklinin hobi kursu ücretini karşılayan da var.



İşte bazı kampanyalar:



MÜŞTERİ GETİR 100 TL AL



DenizBank: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara, her emekli için 100 lira veriyor. Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Elektrikte ilk fatura ücretsiz, 3 ay yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da var.



Fibabanka: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredi ve mevduatta özel faiz fırsatı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.



Garanti: 450 liraya varan promosyon veriyor. Paramatiklerde özel mönü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde özel faiz oranı sunuyor.



ING: 450 liraya varan promosyon veriyor. Yeni emeklilere 2 otomatik fatura talimatıyla 600 liraya varan nakit promosyon kazandırıyor. 12 Ağustos'tan itibaren maaşını ING'den almaya başlayan emeklilere, 1 yeni fatura talimatına 50, 2 yeni otomatik fatura talimatına 150 lira nakit promosyon ödüyor.



İş Bankası: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sunuyor.



TEB: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave 50 lira bonus veriyor. Hesap işletim ve kredi kartı ücret muafiyeti, çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti, özel faizli kredi gibi imkanlar sunuyor.



HEM PROMOSYON HEM HOBİ KURSU



AKBANK: Mevcut emekliler gibi yeni emeklilere de 450 liraya varan promosyon ödüyor. Yeni emekliler ayrıca, emeklilik işlemleri esnasında banka tercihlerini Akbank olarak iletmeleri ve 30 Kasım'a kadar ilk maaşlarını almaları halinde, anlaşmalı hobi/sanat okullarında 1 ay içinde 4 derslik ücretsiz kişiye özel eğitimden yararlanıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, dosya masrafsız kredi ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuyor..