Emekliye 3’lü kazanç!

EMEKLİLER için bu yaz kazançlı geçiyor.



Ramazan Bayramı öncesinde tüm emekliler biner lira ikramiyeyi cebine koydu.



Bu ay da maaşlar artıyor, ancak kazanımlar bununla sınırlı kalmayacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları önümüzdeki haftadan itibaren ödenecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri, 56,38 ile 280,87 lira arasındaki zamlı ödemelerini ayın 17'si ile 29'u arasında cebine koyacak.



Memur emeklileri ise maaşlarını aldığı için zam farkının yatırılmasını bekliyor.



Ağustosta tüm emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek.



Bu yıl ikramiyenin de 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.



Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.



Bu ikramiyeden, ödeme tarihine kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.



Emeklilere, promosyon fırsatı da bankaların yarışıyla büyüdü. 3 yıllık dönem için emekliler maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler bin liraya kadar çıktı.



Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da her emekli için 100- 125 liraya ödeme yapıyor.

Promosyon almamış olan emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor.



Taahhütte bulunup promosyonunu almış emeklilerin de isterlerse bankalarını değiştirme imkanı bulunuyor. (Takvim)

