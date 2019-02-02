Emekliye 355 lira intibak zammı için gözler Meclis'te...

MİLYONLARCA emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi.Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor.

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yazıcıoğlu, "Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HERKESE FARKLI ZAM

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.