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Emekliye 3 maaş

Bazı şartlarda emeklilerin aldığı maaş sayısını 2’ye, hatta 3’e çıkarma imkanı var. Vefat eden eş ve anne-baba maaşıyla ödemeler artıyor

Emekliye 3 maaş

Bazı şartlarda emeklilerin aldığı maaş sayısını 2’ye, hatta 3’e çıkarma imkanı var. Vefat eden eş ve anne-baba maaşıyla ödemeler artıyor

26 Eylül 2017 Salı 10:43
Emekliye 3 maaş
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ÜLKEMİZDE sosyal güvenlik sistemi, bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramının içerisine erkekler de giriyor. Çoğu emekli ise aldığı maaşın kesilebileceği veya bilmediği için ikinci, hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

NASIL ALINIYOR?

Emekli ister SSK'ya, ister Bağ- Kur'a, ister Emekli Sandığı'na tabi olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Ancak alınacak maaşın tutarı değişiyor. Örneğin; SSK emeklisi kadın; vefat eden eşi SSK veya Bağ- Kur'lu ise maaşın yüzde 50'sini, Emekli Sandığı'na tabi ise maaşın yüzde 75'ini alıyor. Vefat eden eşinden dul aylığı alırken, SSK'lı olarak bir işte çalışmaya devam eden kadın, eğer babası memur emeklisiyken veya Emekli Sandığı'na tabi çalışırken vefat ederse hem dul aylığını hem de babasından yetim aylığını alabiliyor. Ayrıca SSK'lı işinden dolayı da maaşını almaya devam ediyor. Yine hem emekli hem de çalışan kadın, vefat eden eşinden de aylık alarak maaş sayısını 3'e çıkarabiliyor. Bazı durumlarda da eş ya da anne-babanın aylıklarından birinin tercih edilmesi gerekiyor. 2 ya da 3 maaş alma imkanı olan emeklinin, bundan yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması yeterli.

DUL, YETİM AYLIĞINDA AYLIK ORANLARI

Ölen sigortalının çocuğu yoksa ve dul eşi herhangi bir işte çalışmıyorsa eşe, yüzde 75 oranında aylık bağlanır.

Hak sahibi eş ve çocuk varsa maaşın yüzde 50'si eşe, yüzde 25'i çocuğa bağlanır.

Hak sahibi eş ve iki çocuksa; eşe maaşın yüzde 50'si, çocuklara da yüzde 25'eri ödenir.

Hak sahibi eş ve 3 çocuk varsa maaşın yüzde 40'ı eşe bağlanır, çocuklara ise yüzde 20'şer hisse düşer.

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Anahtar Kelimeler:
SSKBağ- KurMaaş
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