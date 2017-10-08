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Emekliye 3'lü zam paketi

Enflasyon rakamları ortaya çıktıkça emeklinin zammı da hesaplanıyor. Açıklanan rakamlara göre emeklilerin Ocak ayında alacakları zam miktarı 212 liraya kadar çıkabilecek

Emekliye 3'lü zam paketi

Enflasyon rakamları ortaya çıktıkça emeklinin zammı da hesaplanıyor. Açıklanan rakamlara göre emeklilerin Ocak ayında alacakları zam miktarı 212 liraya kadar çıkabilecek

08 Ekim 2017 Pazar 10:37
Emekliye 3'lü zam paketi
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zam oranlarını öğrenmeye başladı.
 
Ocak ayında verilecek zamlarla ilgili ilk rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalarda üç ayrı zam ihtimali beliriyor. Buna göre emeklilerin Ocak ayında yüzde 3, yüzde 3,5 ve yüzde 5,01 oranında zam alması gündemde.
 
Bu oranlara göre yapılan hesaplamalarda ise zam miktarları ek ödemeler hariç sırasıyla 127 TL, 148 TL ve 212 TL'ye kadar çıkabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz- Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Takvim'in haberine göre uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.
 
Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak.  Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak.  Maaşlarda; Ocak zammı yüzde 3 olursa 127, yüzde 3.5 olursa 148, yüzde 5.01 olursa 212 liraya varan artış gerçekleşecek. Enflasyon verileri açıklandıkça, Ocak zammına ilişkin tahminler daha da netleşecek. Kesin zam oranı ise 3 Ocak'ta duyurulacak verilerle ortaya çıkacak. Emekliler, aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak.

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Anahtar Kelimeler:
SSKBağ-Kur
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