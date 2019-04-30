Emekliye 3 kazanç!

YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli için bu yaz kazançlı geçecek.

İki bayram öncesinde biner lira ikramiye alacak emeklilerin, Temmuz'da da maaşı artacak.

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6, memur emeklilerinde ise yüzde 7 olarak gerçekleşebilecek.

Bu tahmin tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 67 ile 323 lira arasında artış yaşanacak.

YENİLER DE ALACAK

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da, Kurban Bayramı ise 11-14 Ağustos'ta kutlanacak.

Buna göre; Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs tarihleri arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.

Açıklanan tarihlerden önce aylığı bağlanan yeni emekliler de yapılacak ikramiye ödemesinden yararlanabilecek.