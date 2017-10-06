Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.136
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7016
EURO
4.1910
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Emekliye 212 TL zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken, gerçekleşen enflasyon verileri ipuçları veriyor. 3 formül gündemde. Bu formüller maaşlarda 212 liraya varan artış getirecek

Emekliye 212 TL zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken, gerçekleşen enflasyon verileri ipuçları veriyor. 3 formül gündemde. Bu formüller maaşlarda 212 liraya varan artış getirecek

06 Ekim 2017 Cuma 09:21
Emekliye 212 TL zam
banner404

YAKLAŞIK 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammını merakla bekliyor. Gerçekleşen enflasyon verileri de ipuçlarını veriyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 3 formül ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3 ya da yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonunun da bu seviyede gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 olacak..
 
GÖZLER VERİLERDE
Yüzde 3, yüzde 3.5 ve yüzde 5.01 zam formüllerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplaNdı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, kuruşu kuruşuna yeni maaşlarını görebilecek. Maaşlarda; Ocak zammı yüzde 3 olursa 127, yüzde 3.5 olursa 148, yüzde 5.01 olursa 212 liraya varan artış gerçekleşecek. Kesin zam oranı ise 3 Ocak'ta duyurulacak. Emekliler, aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SSKBağ-Kur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücretliye sıkı koruma
Asgari ücretliye sıkı koruma
Hayatı kolaylaştıran 5 yeni dijital ödeme
Hayatı kolaylaştıran 5 yeni dijital ödeme
Yastık altından 1 günde 102 kilogram altın çıktı
Yastık altından 1 günde 102 kilogram altın çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim