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Emekliye 200 TL sürprizi

Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri çifte zam alacak. Maaşla birlikte ek ödeme de artacak. Zam oranı yüzde 4.52 olursa, gelirlerde 200 liraya varan artış yaşanacak

Emekliye 200 TL sürprizi

Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri çifte zam alacak. Maaşla birlikte ek ödeme de artacak. Zam oranı yüzde 4.52 olursa, gelirlerde 200 liraya varan artış yaşanacak

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:49
Emekliye 200 TL sürprizi
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OCAK'TA tüm emeklilerin maaşı değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilaveten fark alıp almayacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zam oranını öğrenmek için enflasyon verilerine kilitlendi. Bunun için 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri merakla beklenirken; emekliler Ocak'ta bir zammı da ek ödemede (vergi iadesi) görecek. Ocak'ta maaşlar artacağı için, her ay aylıklara eklenen ek ödeme de zamlanacak. 


NASIL DEĞİŞECEK? 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ağustos'ta yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10.68 olarak gerçekleşti. 2017 enflasyonu da bu seviyede çıkarsa, yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.52 olacak. Maaşlar bu artışa göre yeniden hesaplanırken, her ay ödenen yüzde 4 oranındaki ek ödeme de yükselecek. Böylece gelirlerde 200 liraya varan zam olacak. Halen en düşük emekli aylığı 885 lira. Bu emeklinin eline ek ödemeyle birlikte 920 lira 40 kuruş geçiyor.
 
Yüzde 4.52 zamla emeklinin maaşı 925 liraya, ek ödeme dahil eline geçecek para da 962 liraya yükselecek. Halen en yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 lira. 169 lira 60 kuruşluk ek ödemeyle birlikte emeklinin eline 4 bin 409 lira 60 kuruş geçiyor. Yüzde 4.52 zamla bu maaş 4 bin 431 lira 64 kuruşa, ek ödeme de 177 lira 27 kuruşa ulaşacak. Emeklinin eline 4 bin 608 lira 91 kuruş geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
MemurEmekliSSKBağ-Kur
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