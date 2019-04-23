Emeklinin zam hesabı tamam! İşte SSK ve Bağ-Kurluların güncel maaşları...

YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli için Temmuz zam ayı olacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacağından, maaşların ne kadar artacağı henüz belli değil. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri zam oranını ortaya koyacak. Emekliler bu tarihte zamlarını öğrenip aynı ay içerisinde yeni maaşlarını ceplerine koyacak.

Ancak zam oranına ilişkin tahminler de var. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde, ilk 6 aylık enflasyona ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 6 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları hesaplandı.

Hazırlanan tabloya bakan emekliler, Temmuz'dan itibaren ceplerine girecek para konusunda fikir sahibi olabilecek. Eğer yüzde 6'lık tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 67,52 lira ile 323,44 lira arasında artış yaşanacak.

En düşük aylık bin 193 liraya, en yüksek aylık da 5 bin 714 lira 14 kuruşa ulaşacak. Bin liralık taban maaş bin 60 liraya, 2 bin liralık maaş 2 bin 120 liraya, 4 bin liralık maaş 4 bin 240 liraya, 5 bin liralık maaş ise 5 bin 300 liraya yükselecek.





Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 09:37