Emeklilikte yaşa takılanların beklediği adım atıldı

MHP'nin büyük tartışma yaratan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu'na gönderildi. Kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifleri de yine Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

"ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Teklifin mimarı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bu gelişmeyi Twittter hesabından, "Nihayet şartlı ceza indirimi kanun teklifi büyük bir mücadele sonunda Adalet Komisyonu'na gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Duanızı esirgemeyin" mesajıyla duyurdu.

AK PARTİ MESAFELİ

Kamuoyunda büyük beklentiye yol açan teklife muhalefetin yanı sıra AK Parti de mesafeli bir tutum aldı. Tekliften etkilenecek suçların kapsamı nedeniyle tartışılan teklifle ilgili gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeye çevrildi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifleri de yine Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi. CHP, MHP ve HDP'lilerin verdiği 5 ayrı yasa teklifi komisyon gündemine girerken, AK Parti ise bu konuda çalışması olmadığını açıkladı.

OLASI BİR DÜZENLEME OLURSA EMEKLİLİK YAŞI KAÇ OLACAK?

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'a gelir ve kabul edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenleme onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.

EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NELERDİR?

Ülkemizde çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için kanunların belirlediği iki şartı yerine getirmesi gerekir. Bu şartların birincisi; öncelikle çalışanın prim günü sayısını doldurması gerektiğidir. Yeni işe başlayan kişilerde bu prim sayısı 7200 olarak bilinmektedir. İkinci şart ise yaş sorunudur. Yani kişinin sadece prim gününü doldurması yetmez. Bunun yanında kişinin emeklilik yaşını da doldurması gerekiyor. Her ne kadar amaçları aynı olsa bile işleyiş ve ücret bakımından iki konu birbirinden farklılık gösteriyor. Yani yalnızca bir şart ile emeklilik söz konusu olamıyor.

En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur. Bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK'lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir.

Prim gününü dolduran ancak yaş şartı olduğu için yaş şartını dolduramayan çok sayıda kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu altında sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Konunun Meclis'in açılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenleme yapılması bekleniyor.