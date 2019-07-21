Emeklilikte eksik prime formül! 5 yıla dikkat

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Yaş, sigortalılık süresi ve en önemlisi eksik primler emekliliğin önündeki en önemli engeller. Yaşı dolduranların eksik primleri tamamlamak için bazı imkanları var. Yatmayan primler için 5 yıl içinde hizmet tespit davası açılması gerekiyor.