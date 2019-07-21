Askerlik ve doğum borçlanması eksik prim olduğunda ilk akla gelenler. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. Memurlar da ücretsiz izinlerini borçlanabiliyor.Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 07:44
Emeklilikte eksik prime formül! 5 yıla dikkat
Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Yaş, sigortalılık süresi ve en önemlisi eksik primler emekliliğin önündeki en önemli engeller. Yaşı dolduranların eksik primleri tamamlamak için bazı imkanları var. Yatmayan primler için 5 yıl içinde hizmet tespit davası açılması gerekiyor.