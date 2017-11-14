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Emeklilik için yaşı bekleyenler kıdem tazminatını iki kez alabilir

Yargıtay kararına göre; yaş dışında sağladığı emeklilik şartıyla kıdem tazminatı alıp tekrar çalışmaya başlayan kişi, ikinci tazminatı da alabilecek. İşte detayları...

Emeklilik için yaşı bekleyenler kıdem tazminatını iki kez alabilir

Yargıtay kararına göre; yaş dışında sağladığı emeklilik şartıyla kıdem tazminatı alıp tekrar çalışmaya başlayan kişi, ikinci tazminatı da alabilecek. İşte detayları...

14 Kasım 2017 Salı 10:31
Emeklilik için yaşı bekleyenler kıdem tazminatını iki kez alabilir
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KARARA GÖRE ENGEL YOK

Yargıtay daha önce vermiş olduğu kararlarında 15 yıl, 3600 günle kıdem tazminatı alan kişilerin yeniden çalışmaya başlamaları konusunda şartları belirledi. Yargıtay, yeniden çalışmaya başlayan işçiden bu hakkın kötüye kullanıldığı iddiası ile tazminatı geri isteyen işverenin talebini haksız buldu. Karar sonrası bu kişilerin yeniden çalışmasının önünde bir engel kalmadı.

YAŞ DIŞINDAKİ ŞARTLAR

Emeklilik koşullarından yaş dışında; ‘prim ödeme gün sayısı’ ve ‘sigortalılık süresini’ dolduran kişiler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdiklerinde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorunda. İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatı ödememesi mümkün değil.

EN AZ 1 YIL ÇALIŞMA

İşverenin tazminat ödemeye yanaşmaması halinde işçi mahkemeye başvurarak kıdem tazminatını bu yolla talep edebilir. Ancak bu yazının SGK’dan alınmış olması çok önemli. 15 yıl, 3600 günle kıdem tazminatı aldıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan bir işçi, yeni başladığı işyerinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra yeniden aynı gerekçe ile kıdem tazminatı talep edebilir.

SGK EN FAZLA İKİ YAZI VERİR

İkinci kıdem tazminatının önünde herhangi bir engel yok. Yine aynı prosedür izlenerek SGK’dan yazı alınıp son işyerinde geçirilen süreye ilişkin kıdem tazminatı istenmesi mümkün.

İşveren bu yazıya ilişkin olarak işçiye kıdem tazminatı ödemek durumunda. Ancak SGK bu yazıyı en fazla iki kez veriyor. Yani, bir işçi 15 yıl, 3600 günle iki kez kıdem tazminatı alabilir.

ÇALIŞANLAR İYİ DÜŞÜNMELİ

Çalışanların emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlaması nedeniyle işten ayrılmalarında, her ne kadar kıdem tazminatına hak kazansalar da çalıştıkları süreye göre İş Kanunu’nda belirlenen bildirim sürelerine uymaları gerekiyor. Buna göre; kişi çalıştığı süreye göre 4, 6 veya 8 hafta önceden işverenine işten ayrılacağını bildirmekle yükümlü.

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Anahtar Kelimeler:
EmeklilikKıdem Tazminatı
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