Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

Emeklilerin zammı belli oluyor! Saat 10:00'da...

12 milyon emekliyi ilgilendiren enflasyon zammı bugün saat 10:00'da açıklanacak

Emeklilerin zammı belli oluyor! Saat 10:00'da...

12 milyon emekliyi ilgilendiren enflasyon zammı bugün saat 10:00'da açıklanacak

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
Emeklilerin zammı belli oluyor! Saat 10:00'da...
banner404

MİLYONLARCA kamu çalışanı ve memur emeklisini ilgilendiren enflasyon zammı bugün belli oluyor. TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranının kesinleşmesi ile birlikte zam oranları da netlik kazanacak.

Toplu sözleşme dolayısıyla ocak ayında yüzde 4 zam alacak devlet memurları, aralık ayı TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.97'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre ocak ayında yüzde 4 zam ve enflasyon farkı hakkı kazanacak. Enflasyon oranı, memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimalini beraberinde getiriyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefesler tutuldu! Enflasyon rakamları açıklandı
Nefesler tutuldu! Enflasyon rakamları açıklandı
100 milyarlık enjeksiyon
100 milyarlık enjeksiyon
Yurt dışından gelen siparişler 6.5 yılın zirvesinde
Yurt dışından gelen siparişler 6.5 yılın zirvesinde

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim