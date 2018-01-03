Emeklilerin zammı belli oluyor! Saat 10:00'da...

MİLYONLARCA kamu çalışanı ve memur emeklisini ilgilendiren enflasyon zammı bugün belli oluyor. TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranının kesinleşmesi ile birlikte zam oranları da netlik kazanacak.
Toplu sözleşme dolayısıyla ocak ayında yüzde 4 zam alacak devlet memurları, aralık ayı TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.97'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.
Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre ocak ayında yüzde 4 zam ve enflasyon farkı hakkı kazanacak. Enflasyon oranı, memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimalini beraberinde getiriyor.
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