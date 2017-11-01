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Emeklilerin ve memurların zam oranları belli oldu! İşte yeni maaşlar

2018 programına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 3,36 olacak. temmuzda da maaşta yüzde 4,02 artış yaşanacak. Memurlar ve emeklilerine ise ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 3,5+0,02 zam var

Emeklilerin ve memurların zam oranları belli oldu! İşte yeni maaşlar

2018 programına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 3,36 olacak. temmuzda da maaşta yüzde 4,02 artış yaşanacak. Memurlar ve emeklilerine ise ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 3,5+0,02 zam var

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:00
Emeklilerin ve memurların zam oranları belli oldu! İşte yeni maaşlar
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MEMURLARIN ve 11.5 milyon emeklinin 2018 yılında maaşlarında yaşanacak artışlar netleşiyor. 2018 Yılı Programı'na göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.36 olacak. Temmuz'da ise maaşlar yüzde 4.02 artacak.  Memur emeklilerine de Ocak'ta yüzde 4 artış, Temmuz'da ise yüzde 3.5 zam ve yüzde 0.02 enflasyon farkı var.

ENFLASYONA GÖRE BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda, memurların ve emeklilerin önümüzdeki yıl alacakları zamlar yer aldı. Programda; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre ne kadar artırılacağı bilgisine yer verildi. Buna göre; emekli aylıklarının Ocak'ta yüzde 3.36, Temmuz'da da yüzde 4.02 artırılacağı öngörüldü. Yine programda, memur maaşları ile memur emekli aylıklarının 2018 yılının Ocak ayında yüzde 4, Temmuz'da yüzde 3.5 artırılacağı ve yüzde 0.02 oranında enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğünü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
SSKBağ-Kur
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