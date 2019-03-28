Emeklilerin gözü orada! 344 TL aile yardımı...

MEMUR sendikaları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen aile yardımı talebi, emeklileri heyecanlandırdı.

Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaparken, memur sendikaları da önümüzdeki günlerde toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) konuyu masaya taşımaya hazırlanıyor. Emeklilerin gözü KPDK toplantısına çevrildi.

ÇOCUK-EŞ FARKI

Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira.

Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor.

Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.

KPDK'da aile yardımıyla ilgili sonuç sağlanamazsa, memur sendikaları konuyu Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerine taşımayı planlanıyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde emeklilere aile yardımı da öncelikli talepler arasında yer alacak.