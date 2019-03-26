Emeklilerin gözü bu tarihte! İşte ödeme takvimi...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bu yaz da kazançlı geçecek.

Geçen yaz bayram ikramiyesi hakkı elde eden emekliler, bu yaz da hem iki bayram ödemesi hem de Temmuz zammıyla gelirini artıracak.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek.

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'a denk geliyor.

3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonu.

Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.

Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

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Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.