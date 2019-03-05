Emeklilere 'yaz' müjdesi! Tarihler belli oldu

EMEKLİLER kazançlı bir yaz geçirecek. Ocak'ta tüm emeklilere yapılan zammın, Şubat'ta da ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara yansıtılan seyyanen artışın ardından, kazanımlar devam edecek.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak.

3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiyeden yararlanacak. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

TEMMUZDA YENİ MAAŞ

Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.

Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak.

İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye; SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor.