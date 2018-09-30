Emeklilere yapılacak zam belli oldu

OCAK tüm emeklilerin zam ayı olacak. 12.3 milyon vatandaşın maaşları artacak. Enflasyon tahminleri Ocak'taki zammın oranı için ipucunu veriyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, Ocak'ta maaşlarında yüzde 10.65 artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 1130 LİRA OLACAK

Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak. Halen ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak.

EN YÜKSEK MAAŞ 5 BİN 413 LİRAYA YÜKSELECEK

4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek. Yüzde 10.65 zamla bin lira olan maaş bin 106 lira 50 kuruşa, 2 bin lira olan maaş 2 bin 213 liraya, 3 bin lira olan maaş 3 bin 319 lira 50 kuruşa ulaşacak. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri açıklandı. 4 aylık oran daha açıklanacak.