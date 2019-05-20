Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu!

SOSYAL Güvenlik Kurumu bu hafta, 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tahsis numarasına göre ödeme gününü açıklayacak. Hakkında haciz başlatılan emeklilerin bayram ikramiyesine de haciz konulamayacak. Hak sahibinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek. Geçen yıl yaklaşık 24 milyarlık emekli ikramiyesi ödeyen hükümet bu yıl için de yaklaşık 28 milyar liralık ödeme gerçekleştirecek.

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlıyor. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyesi geçen yıl çıkarılan yasayla sabit olarak belirlenirken, bin liralık tutarda bir değişiklik söz konusu olmayacak. SGK geçen yıl Kurban Bayramı'nda 11 milyon 767 bin kişiye bayram ikramiyesi ödemişti.

Nisan ayında dilekçe verip de Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de Ramazan Bayramı'nda ikramiye alabilecek. Ancak, Haziran'da emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda almaya hak kazanacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek.

SGK'dan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmaları gerekmiyor. Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak. Borcu bulunan ve hakkında haciz başlatılmış emekli aylığını almayı sürdürüyor.

Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde biner lira olmak üzere toplam 2 bin lira ödeme yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı hissesi oranında ikramiye alacak. Örneğin, kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır.

Bu kapsamdaki dul eşe 500 lira ödenecek. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alıyor. Bu durumda dul eşe 750 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 250 lira yatırılacak.