Emeklilere müjde! Yüzde 25...

KURAYLA satışa çıkan birçok projesinde emekliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor.

EN UCUZ 66 BİN LİRA

TOKİ’nin şu anda 36 ilde bulunan 4 bin 759 konutunda özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Evlerin taksiti bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 304 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 66 bin liraya kadar düşüyor. Konutların başvuru süresi bir kısmı için 29 Mart, bir kısmı için de 28 Haziran’a kadar devam edecek.

PEŞİNAT VE VADE

Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor.

EMEKLİYE YÜZDE 25

Bugüne kadar ev sahibi olamamış emeklileri kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği konut projelerinde daha önce konut sahibi olmayan emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor.

TALEP EDERLERSE

TOKİ, mevcut üretimlerdeki yüzde 25 emekli kontenjanının yanı sıra doğrudan emeklilerin talepleri kapsamında ‘İkinci Bahar Projesi’ ile yeni konut projeleri de hayata geçiriyor. TOKİ, bu projeler için zaman zaman talep topluyor.