Emeklilere güzel haber! Aylık 344 lira ek...

MEMURA verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek.

İşte konuyla ilgili tüm detaylar:

Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi.

Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi gerektiğini savunuyor.

KPDK'YA GELECEK

Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısında bulundu.

Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor.

Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine getirecek.

Aile yardımı talebi hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelir elde edecek.

Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira.

Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira.

Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor.