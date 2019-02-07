Emeklilere güzel haber... 600 TL promosyon!

BANKALAR emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ek fırsatlar sunuyor.

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Promosyon almamış olanlar, bankasını seçip ödemesine kavuşuyor.

Almış olanların ise isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı var.

EK ÖDEME VE ÜCRETSIZ IŞLEM

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Bazı markalarda indirim, kredide özel faiz, otomatik ödeme talimatına 3 ay gaz faturasında indirim imkanları sunuyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira veriyor. ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.

GARANTİ: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

ING: 450 liraya varan promosyon, emekli yakınını bankaya getirenlere de 100 lira veriyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel faizli kredi, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans gibi imkanlar sunuyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan promosyon veriyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha hediye ediyor.