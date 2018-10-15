Emeklilere 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi

KAMU bankaları emeklilere faizsiz veya düşük faizli kredi verebilecek. Emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle geri ödeyebilecek.

10 MAAŞA KADAR KREDİ

Yapılacak düzenlemeyle, emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Bu konuda kamu bankaları devreye girecek ve emeklilere kredinin yolu açılacak. Emekli, maaşını kredi veren bankadan alacak. Kredinin üst limiti 45 bin lira olacak.

36 AYA KADAR TAKSİT

Henüz yürürlükte olmayan ancak üzerinde konuşulan ve çalışmaları süren proje belli olduğunda, kamuoyuna açıklama yapılacak. Maaşlarında herhangi başka bir kesinti yoksa SGK 3 maaşa kadar avans verecek. Daha sonra bunu 36 aya kadar taksitlerle maaşından düşecek.