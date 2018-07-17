Emekliler zamlı maaşlarını bugün alıyor!

MEMUR emeklilerine ise 177 ile bin 92 lira arasında zam farkı yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyona göre yüzde 9.17 zam yapıldı. Memur emeklilerinin Temmuzzammı ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8.65 oldu. SSK emeklileri bugünden başlayıp 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Maaşlarını ay başında alan memur emeklilerine ise önümüzdeki günlerde zam farkı yatırılacak. Zam farkı 177 ile bin 92 lira arasında olacak. En düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesindeydi. Emeklinin eline 79,12 lira (yüzde 4) ek ödemeyle birlikte 2 bin 57 lira 12 kuruş geçiyordu. Bin 978 liralık en düşük maaş, Temmuz'da yüzde 8.65 lira zam ile 2 bin 149 liraya yükseldi. Ek ödeme de 85,96 liraya ulaştı. Emeklinin eline ek ödemeyle birlikte artık 2 bin 234 lira 96 kuruş geçmeye başlayacak. Böylece emeklinin gelirinde 177 lira 84 kuruş artış gerçekleşti.