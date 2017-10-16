Emekliler için teklif sundular

CHP Niğde Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel hastane ayırımı yapmaksızın, emeklilerden muayene ücreti, ilave ücret ve ilaç katkı bedeli alınmaması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Teklifinde emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ve hastanelerde yapılan kesintiler nedeniyle neredeyse hiç para alamadıklarına vurgu yapan Gürer, bu nedenle kamu-özel ayrımı olmaksızın "muayene ücreti", "ilaç katkı bedeli" ve "ilave ücret" adı altında ilave ücret ve katkı paylarından muaf tutulmalarını istedi.

‘EMEKLİLERİN YAŞAM STANDARDI DÜŞTÜ’

Fethi Gürer'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, emekli aylıklarından yapılan sağlık hizmeti kesintilerinin büyük rakamlara ulaşması neticesinde emeklilerin yaşam standartlarının düştüğüne dikkat çekti. "Emeklilerimiz, muayene ücreti, ilaç katkı bedeli ve ilave ücret adı altında yapılan ödemeler nedeniyle hastanelere gidemez duruma gelmişlerdir" diyen Gürer, "Anayasanın 10. ve 61. maddeleri uyarınca yaşlılar ile ilgili getirilen pozitif ayrımcılığa uygun olarak ilave ücret ve katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

