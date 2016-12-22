'Emekliler için pazarlık yapacağız'

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu TRT haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle: (Anayasa Değişikliği Teklifi) Külliyen karşı çıkmak ve millete bedel ödeten sisteme devam etmek yanlış. Toplumun bütün kesimleri tarafından sürdürülemez sıkıntılı bir sürecin olduğu kabul edilmeli. Bu yeni bir Anayasa değil mevcut sıkıntılı sürece çözüm getiren bir değişiklik paketi. Biz Ak Parti olarak millete bedel ödetecek değişiklik içinde olmayız. Milletin sorununu millete götürelim dedik. Rejim değişikliği kesinlikle söz konusu değil.

BORÇ YAPILANDIRMASI

1 milyon 554 bin esnafımız borç yapılandırmasında faydalanmıştır.

Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, terör hadiseleri, Rusya krizi, 15 Temmuz gibi birçok Oyun ve tuzak kurdular. Türkiye yaşadığı bütün olağanüstü dönemlere rağmen ekonomi hedeflerinden vazgeçmiyor. Dövizle ilgili Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. Bazı kuruluşlar Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Milli duyarlılık konjontürel yaşanan sıkıntıları aşmamıza vesile olacak. Gidişattan rahatsız olanların çıkardığı kalleşçe oyunları aşacak büyük bir millete sahibiz.

ESNAFA İŞSİZLİK FONU

Biz ona Ahilik Fonu diyoruz. İlk Bakanlar Kurulu'na sunulacak ve 2017'nin meclis gündeminde olacak. Hazırlıkları büyük oranda tamamladık. İstiyoruz ki küçük esnafımız mağdur olmasın.

BİRESEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Kültürümüzde israfın haram olduğu tasarrufun da teşvik edildiği var. Önemli olan yalnız bugünü değil, ileriyi düşünmek.2 aylık bir mecburiyet var ama sonra çıkma hakkı var.

KIDEM TAZMİNATI

Çalışan işçi kardeşlerimiz adına zayıf noktamız. çalışan kesimin yüzde 80'i kıdem tazminatından mahrum, bu da hakkaniyetsiz bir durum arz ediyor. Çalışanın kıdemi, işverenin cebinde birikiyor. Ona nedenle buna ayrı bir fon oluşturulması gerekiyor. Bütün tarafları hakkaniyetli bir sistemde buluşturmak istiyoruz. İş hayatına atılan herkes için bu fon geçerli olacak.

TAŞERONLARIN KADROYA ALINMASI

Bu konuya 2017'de bakacağız. çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomimizi toparlayıp önümüzdeki dönemde görüşeceğiz. Haklarını güvence altına alacağız ama bu memuriyet olmayacak.

EMEKLİLER

Türkiye'nin ortalama emeklilik yaşı 52. OECD üyesi ülkeler emeklilerine ortalama 12 yıl maaş verirken biz ortalama 27 yıl maaş veriyoruz. Hiçbir OECD üyesi ülkede 65 yaşın altında emekli yok. Biz onların hiçbirinden daha zengin değiliz. Biz sistemi 2048'te 65 yaş olacak şekilde oluşturduk.

Promosyon ile ilgili olarak da Başbakanımızı bekliyoruz. Reel rakamlar emeklilerimizin beklediği rakamlar değil. 1000-2000 arasında emekli maaşı alanların reel olarak banka hesaplarına göre alabilecekleri rakam 200 liranın altında. Böyle olunca Başbakanımız bankalardan biraz fedakarlık isteyecek. Kamuoyunda hayali rakamlar konuşuluyor. Emekliden yana bir pazarlık yapacağız.





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