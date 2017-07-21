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Emekliler için en yaşanabilir ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Natixis Global Asset Management, yaptığı bir araştırma sonrası emekliler için en yaşanılır ülkenin Norveç olduğunu duyurdu. Türkiye ise emekliler için en yaşanılır ülkeler sıralamasında Kıbrıs, Şili, Meksika ve Çinin ardından 39.sırada yer aldı

Emekliler için en yaşanabilir ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Natixis Global Asset Management, yaptığı bir araştırma sonrası emekliler için en yaşanılır ülkenin Norveç olduğunu duyurdu. Türkiye ise emekliler için en yaşanılır ülkeler sıralamasında Kıbrıs, Şili, Meksika ve Çinin ardından 39.sırada yer aldı

21 Temmuz 2017 Cuma 15:29
Emekliler için en yaşanabilir ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...
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FRANSIZ  global varlıklar yönetim şirketi Natixis Global Asset Managementın dört kriteri ölçü alarak yaptığı araştırma sonuçlarına göre emekliler için en yaşanılılabilinir 10 ülkeden sekizini Kuzey Avrupa ülkeleri paylaşırken, 2 sırayı da da Yeni Zelanda ve Avustralya paylaştı.Sağlık, maddi zenginlik, emeklilik finansmanı ve yaşam kalitesinin ölçü alındığı araştırma sonuçlarında en iyi 10 ülke Norveç ve İsviçrenin ardından sırasıyla İzlanda ,İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg oldu.Küresel Emekilik Endeksinin birinci sırasındaki Norveçin orantısal puan yüzde 86 olurken, 39. Sıradaki Türkiyenin orantısal puanı yüzde 45te kaldı.Kriterler içerisinde Türkiyenin en iyi orantısal puanı ise yüzde 53 ile sağlık ve emeklilik finansmanı alanlarında oldu. Türk emeklileri yaşam kalitesi alanında yüzde 37, maddi zenginlik alanında ise yüzde 39 orantısal puanda kaldı.

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