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Emekli zammına son 3 adım kaldı

Emeklilerin Temmuz zammı için yol yarılandı. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünürken, kesin oran için 3 veri kaldı.

Emekli zammına son 3 adım kaldı

Emeklilerin Temmuz zammı için yol yarılandı. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünürken, kesin oran için 3 veri kaldı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:52
Emekli zammına son 3 adım kaldı
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12 milyonu aşkın emeklinin gözü temmuz zammında. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek. Bunun ilk 3 aylık dönemindeki enflasyon belli oldu. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 aylık enflasyona göre yüzde 2.77 olarak görünüyor. Geriye 3 veri kaldı. İlk 3 aylık veriye Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu da eklenecek. Böylece SSK ve Bağ- Kur'luların Temmuz artışı ortaya çıkacak. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memur emeklileri de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkı alabilecek. Hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklileri için kesin rakam 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarıyla ortaya çıkacak.
 
YÜZDE 4'Ü AŞABİLİR

2018 Yılı Programı'nda 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedilmişti. Ancak sonradan Merkez Bankası'nın 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den 7.9'a yükseltmesi, zam oranlarının daha yüksek çıkabileceği yorumlarına yol açmıştı. Uzmanlar da ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor.

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Emekli ZammıSSK Ve Bağ-Kur Emeklileri
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