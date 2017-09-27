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Emekli olamayana toplu para

Her çalışanın hayali emeklilik. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Tabi bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım

Emekli olamayana toplu para

Her çalışanın hayali emeklilik. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Tabi bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:05
Emekli olamayana toplu para
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BAZI sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

ÖDEMEYİ SGK YAPIYOR

Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

İKİ ŞARTA DİKKAT

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor: 1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak. 2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar.

DİLEKÇE GEREKLİ

Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da hiç yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bu hak vefat eden sigortalıların kanuni mirasçılarına da tanınıyor. Bu durumda kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor. SGK toplu ödemeyi kendiliğinden yapmıyor. Dilekçeyle başvurmak şart.

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Anahtar Kelimeler:
EmekliToplu Para
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