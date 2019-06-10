Emekli olamayan yaşlıya maaş!

SOSYAL güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan bir tanesi de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Bu aylık için bazı koşullar söz konusu. Merak edilenleri sizler için derledik...

KİMLER YARARLANABİLİR?

İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.

NEREYE BAŞVURU YAPILMALI?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.

BAŞVURU KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR?

65 yaş aylığı için başvuru yapılan tarih sonrası bir ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil

EMEKLİLER ALABİLİR Mİ?

Hayır emekliler yararlanamaz. 65 yaş aylığı alabilmek için malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri de alınmıyor olması şartları da var.

MUHTAÇLIK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 609 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1218 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

ÖDEME NE KADAR?

65 yaş aylığı bu yıl 601 TL. Daha önce üç ayda bir bu tutar kadar ödeme yapılıyordu. Son dönemde önemli ölçüde arttı. Artık her ay 601 lira ödeniyor.

ÖDEMELER HANGİ TARİHTE YAPILIR?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5'inde, 1-6 arası olanlar 6'sında, 2-7 arasında olanlar 7'sinde, 3-8 olanlar 8'inde ve 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır.

ADRES DEĞİŞİRSE AYLIK KESİLİR Mİ?

Evet. Ama 1 yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirirse değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık tekrar bağlanır.