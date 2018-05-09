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Emekli ikramiyesi piyasayı canlandıracak

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000’er lira ikramiye müjdesi perakendecinin yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri, “İkramiyeler mutlaka tüketime döner, iç piyasa canlanır” diyor.

Emekli ikramiyesi piyasayı canlandıracak

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı emekliye Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000’er lira ikramiye müjdesi perakendecinin yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri, “İkramiyeler mutlaka tüketime döner, iç piyasa canlanır” diyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:17
Emekli ikramiyesi piyasayı canlandıracak
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın 1 Mayıs'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında müjdesini verdiği emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1.000'er lira ikramiye haberi, perakendecinin yüzünü güldürdü. Yükselen kur yüzünden iç piyasada yaşanan sıkıntıyı açıklanan paketin düzelttiğini belirten Mavi'nin CEO'su Cüneyt Yavuz, "Özellikle paket içinde açıklanan emeklilere ikramiye direkt satışlara yansıyacak. Bu da iç piyasada bizi ciddi anlamda rahatlatacak" dedi.

MUTLAKA TÜKETİME DÖNER

Açıklanan ikramiyenin piyasada hiç azımsanmayacak bir dinamizm yaratacağının altını çizen Yavuz, "1000 lira bir emekli için çok önemli bir para. Tüketime mutlaka döner, bu da çarkı döndürür. Şu anda zaten hazır giyim ekosistemi yani üreticisi, ihracatçısı, yurtdışına mağaza açanı yoğun bir dönem geçiriyor. Ellerinde epey iş var. İhracatçı için keyifli bir dönem. Buna bir de iç piyasanın hareketi eklenince ciddi bir hareketlenme yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

Seçim yüzünden ağırlıklı ciro beklentisi, yılın ikinci yarısına kalan mobilya sektöründe açıklanan ikramiye müjdesinin bir nefes aldıracağını dile getiren Doğtaş ve Kelebek'in Genel Müdürü Ersin Serbes, "Emekli kolay kolay tasarruf yapamaz. Elindeki parayla ya borcunu öder ya da harcama yapar. Dolayısıyla bu para mutlaka ekonomiye geri dönecek" diye konuştu.

CİROLARI CİDDİ ARTIRIR

ÖTV ve KDV indirimi bittikten sonra satışların düştüğüne dikkat çeken Serbes, "Seçim erkene alındığı için düğün bazlı satışlarımızın büyük bölümü yılın ikinci yarısına kaydı. Emekli ikramiyeleri bu ara dönemde elimizi rahatlatacak" dedi.

Yerel marketleri temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Emekli bayramlarda para harcar. Biz de emeklinin zaruri ihtiyaçlarını karşılayan tarafız. İkramiyelerin yarısı marketlerde harcansa cirolarımıza ciddi bir katkı sağlar" diye konuştu.

Mediamarkt Genel Müdürü Yenal Gökyıldırım ise, "ÖTV-KDV indirimi satışları ciddi anlamda artırmıştı. İkramiyeler de ertelenen talebin öne alınması ya da gerçekleşmesini sağlayacak. Biz de kampanyalarla bunu destekleyeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımEmekli Ikramiyesi
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