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Emekli ek ödeme için zam alacak

Enflasyon verileri ile zamları netleşmeye başlayan emekliler, ayrıca yüzde 4'lük ek ödemeleri için de zam almış olacak

Emekli ek ödeme için zam alacak

Enflasyon verileri ile zamları netleşmeye başlayan emekliler, ayrıca yüzde 4'lük ek ödemeleri için de zam almış olacak

01 Ekim 2017 Pazar 22:36
Emekli ek ödeme için zam alacak
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MAAŞA ek ödenen bu paralar enflasyon oranında artacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaşları Ocak ayında artış yaşayacak. Bu artışın ne kadar olacağını ise enflasyon verileri belirliyor. Hükümet Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladığında enflasyon tahminlerini de duyurmuş oldu. Bu tahminlere ve  Merkez Bankası'nın beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda emeklilerin Ocak zammının yüzde 3.5-ile 4 arasında olabileceği düşünülüyor.
HER AY EKLENEN ÖDEMELER ZAMLANACAK
Buna göre maaşlarda 144 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek emekli maaşı yüzde 3.4 zamla 4 bin 240 liradan 4 bin 384 liraya yükselecek. Halen bin lira olan maaş 1.034 liraya, 1.500 lira olan maaş 1.551 liraya, 2 bin lira olan maaş 2 bin 68 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 585 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 102 liraya ulaşacak. Emekliler bir artışı da ek ödemede görecek. Maaşlara her ay eklenen ek ödemeler de zamlanacak. Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde ek ödeme tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (900 liranın altı maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Zamlar çıplak maaşa eklenirken ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak maaşa ilave ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Verileri
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