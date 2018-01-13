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Elektrikte yeni zamlar: En düşük fatura yüz TL olacak!

Bu ay gelecek elektrik faturasında kayıp kaçak bedelinde yüzde 12.7 zam olacak. Hizmet bedelinde de yüzde 7 daha artış yapılacak

Elektrikte yeni zamlar: En düşük fatura yüz TL olacak!

Bu ay gelecek elektrik faturasında kayıp kaçak bedelinde yüzde 12.7 zam olacak. Hizmet bedelinde de yüzde 7 daha artış yapılacak

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:12
Elektrikte yeni zamlar: En düşük fatura yüz TL olacak!
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ODA TV'nin haberine göre; Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), EPDK tarafından alınan kararla elektrik faturalarına bu yıl içinde yansıyacak olan zammın maliyeti ortaya çıktı. Elektrik zammının büyük bölümünün enerji maliyetinden değil, dağıtım bedelinden kaynaklandığını açıklayan EMO, EPDK'nın 1 Ocak 2018'den itibaren uygulamaya konulan kararıyla çıplak enerji ve perakende hizmete yüzde 7, kayıp ve kaçak, dağıtım ve iletim bedellerine yüzde 12.7 zam yapıldığına dikkat çekti.

En düşük elektrik faturası 100TL’yi aşacak
Yeni elektrik tarifelerine göre meskenlerin, elektriği yüzde 8.8 zamlı kullanacaklarına dikkat çekilen EMO'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, en az 230 kilovat saat olarak öngörülen dört kişilik bir ailenin asgari elektrik tüketimi için ödenecek faturanın aylık 100 lirayı aşacağına dikkat çekilerek, "2018 yılında başka zam yapılmasa bile yalnızca konutların kullandığı elektrik üzerinden 2.3 milyar TL fazladan tahsilat yapılacak" denildi.

Elektrik Zammıyla En Düşük Fatura 100 TL'yi Geçecek

Bir kamu hizmeti olan elektrik için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen yeni tarifelere göre dağıtım sistemi kullanıcısı tüm tarife gruplarına yüzde 8.41 ile yüzde 8.91 arasında değişen oranlarda zam yapıldığı belirtilen EMO açıklamasında, "Doğalgazla elektrik üreten şirketler geçen yıldan bu yana, dağıtım şirketleri de kur artışları nedeniyle artan kredi maliyetleri, yenilenebilir enerjinin yükü gibi gerekçeleri sıralayarak elektrik fiyatlarına zam yapılmasını istiyorlardı. Son olarak BOTAŞ'ın elektrik üreten santrallara yapacağı doğalgaz satışlarına yüzde 8 zam açıklamasının ardından elektrik fiyatlarının artacağı beklentisi oluşturulmuştu. EPDK, 1 Ocak 2018 tarifeleriyle şirketlerin taleplerini dikkate alarak elektrik fiyatlarına zam yaptı" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 19:51
Anahtar Kelimeler:
Yeni ZamlaElektrik
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