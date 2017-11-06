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Elektrikte serbest tüketici sayısı ekimde arttı

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 4 milyon 711 bin 967'ye yükseldi

Elektrikte serbest tüketici sayısı ekimde arttı

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 4 milyon 711 bin 967'ye yükseldi

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:14
Elektrikte serbest tüketici sayısı ekimde arttı
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ENERJİ Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, ekimde serbest tüketici  sayısının en fazla bulunduğu şehir, 1 milyon 383 bin 295 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 999 bin 475, Asya yakasında ise 383 bin  820 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 461 bin 959 serbest  tüketiciyle İzmir ve 380 bin 747 aboneyle Antalya takip etti.

Serbest tüketici abone sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8  artarak 4 milyon 711 bin 967'ye çıktı. Grup bazında en fazla serbest tüketici  kaydı 3 milyon 330 bin 510 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 315  bin 213 abone ile ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini yıllık  2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri  elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının  önü açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji PiyasasıElektrik
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