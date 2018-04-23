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Elektrikte kalite ödevleri verildi!

Enerji Bakanlığı, 24 Haziran seçimleri öncesinde ve seçim günü için elektrik dağıtım şirketlerine bazı “ödevler” verdi. Bakanlık, Ankara ve İstanbul’da yapılan iki günlük toplantıda, zorunlu olmadıkça elektriklerin kesilmemesini, kesinti öncesinde de abonelerin kısa mesaj ya da benzeri yollarla bilgilendirilmesini istedi.

Elektrikte kalite ödevleri verildi!

Enerji Bakanlığı, 24 Haziran seçimleri öncesinde ve seçim günü için elektrik dağıtım şirketlerine bazı “ödevler” verdi. Bakanlık, Ankara ve İstanbul’da yapılan iki günlük toplantıda, zorunlu olmadıkça elektriklerin kesilmemesini, kesinti öncesinde de abonelerin kısa mesaj ya da benzeri yollarla bilgilendirilmesini istedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:51
Elektrikte kalite ödevleri verildi!
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ENERJİ Bakanlığı, cuma günü Ankara’da, cumartesi günü İstanbul’da elektrik dağıtım şirketlerinin patron ve yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez başkanlık etti.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz da toplantıya katıldı. Enerji Bakanlığı, seçim döneminde elektrik kesinti ve arızalarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Toplantıda gündeme gelen başlıklar şöyle:

KESİNTİ YAPMAMAYA ÇALIŞIN: Elektrik kesintileri konusuna dikkat edelim. Zorunlu olmadıkça elektrikleri kesmeyelim. Planlı kesintilerde, aboneleri önceden mutlaka bilgilendirelim. Abonelere, SMS ile kesinti günü ve saati ile kesinti süresi hakkında bilgi verelim. Başka yollarla da bilgi verilebilir.

SOKAK AYDINLATMASI: Vatandaşlardan, dönem dönem sokak aydınlatmasına yönelik şikâyetler geliyor. Seçim döneminde vatandaşlar daha hassas olabilir. Patlayan lambaları ya da armatürleri hızla değiştirelim. Arızalara müdahale edelim. Sokak ve cadde aydınlatmasında sorun yaşanmasın.

HIZLA MÜDAHALE: Elektrik arıza bildirimlerine karşı duyarlı olalım. Arızaya ilişkin ihbar ya da şikâyetlerde ekipler hızla ilgili abonelere ulaşsın. Arızalar, en kısa sürede giderilsin. Vatandaş, memnuniyeti oluşturulsun.

DOĞALGAZ SEKTÖRÜ: Enerji Bakanlığı, elektrik sektörüyle yaptığı toplantıları genişletecek. Bir sonraki aşamada doğalgaz dağıtım şirketleriyle de benzer bir toplantı yapılabileceği mesajı verildi.

KESİNTİYE KARŞI NÖBETÇİ EKİP

Sektör temsilcileri, seçim günü tüm ekibin mesai yaptığını belirterek, “24 Haziran öncesinde ve seçim günü elektrikte arıza, kesinti ya da benzer sorunlara karşı ekip sayısı artırılıyor” dedi. Sektör temsilcileri, planlı elektrik kesintilerine de işaret ederek, “Uzun süreli kesintilere neden olabilecek yatırımlarda bir formül aranabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji BakanlığıElektrikte Kalite ödevleri
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