Elektrikte destek ödemeleri bugün başlıyor

DEVLET, ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik faturalarında yardımcı olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan uygulamaya göre verilen destek; 40,31 TL ile 80,63 TL arasında değişecek.

Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek. 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak.

Elektrik tüketim desteği kapsamında yatırılacak tutarların hesaplanmasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınacak.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar elektrik desteği almak için başvurularını bugün itibarı ile yaşadıkları il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlar Müdürlükleri'nden yapabilecekler. Elektrik desteğine hak kazananlar PTT üzerinden duyurulacak ve destek ödemeleri de yine PTT üzerinden yapılacak. Vatandaşlar PTT'den elektrik faturası ödemeye gittiklerinde destek miktarından arta kalan kısmı ödeyecek.